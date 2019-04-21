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Уходить не собираюсь: Порошенко после разгрома сделал неожиданное заявление

Петр Порошенко. AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
продолжениеГлаза на мокром месте: Порошенко потрясло известие о поражении
В отличие от Зе, который быстро всех поблагодарил и ушел, пан Петро сразу закатил пресс-конференцию

Поверженный "шоколадный король" обратился к публике с наставлениями.

"Никогда не сдавайтесь", – вещает он.

Следующее заявление было неожиданным. После сокрушительного поражения Порошенко сообщил, что не собирается уходить из политики. Об этом пишет ТАСС.

"Я уйду из офиса президента, но я не ухожу из политики. Я останусь в ней, чтобы защитить те победы, которых мы добились", – высказался пан Петро.

Конечно, в своей пламенной речи он не мог не помянуть нашу страну – корень все зол. Порошенко заявил, что его команда "будет защищать продолжение санкций против России", передает телеграм-канал Post Enot.

Позже стало известно, что пан Петро-таки выполнил обещание и позвонил Зеленскому. Поздравил и предложил помочь советами. Зе, общаясь с журналистами, отметил, что сам даст знать, если понадобится подмога.

"У меня нет никаких отношений с Порошенко. Если мне понадобится его помощь, я позвоню ему. Он предложил мне свою помощь советом", – сказал он.

Сегодня прошли выборы президента Украины. По данным экзитпол на 18:00 Владимир Зеленский разгромил Порошенко, набрав 73,2% голосов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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