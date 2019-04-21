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Глаза на мокром месте: Порошенко потрясло известие о поражении

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Видео со всхлипывающим политиком попало в Сеть

Разгром на сегодняшних выборах окончательно подкосил "шоколадного короля".

Петр Порошенко, который и так сильно сдал в последнее время, не смог сдержаться на пресс-конференции.

Начал он бодро, призвав сторонников никогда не сдаваться и пригрозив, что не уйдет из политики и будет в дальнейшем бороться за санкции против России. Однако под конец не смог сдержать эмоций. Кадры, где проигравший соперник Владимира Зеленского едва не расплакался, попали в Сеть.

"Боже, храни Украину", – заключил Порошенко, шмыгая носом.

Второй тур выборов прошел сегодня на Украине. По предварительным результатам побеждает Зеленский.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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