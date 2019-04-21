Глаза на мокром месте: Порошенко потрясло известие о поражении

Нибиру
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Разгром на сегодняшних выборах окончательно подкосил "шоколадного короля".
Петр Порошенко, который и так сильно сдал в последнее время, не смог сдержаться на пресс-конференции.
Начал он бодро, призвав сторонников никогда не сдаваться и пригрозив, что не уйдет из политики и будет в дальнейшем бороться за санкции против России. Однако под конец не смог сдержать эмоций. Кадры, где проигравший соперник Владимира Зеленского едва не расплакался, попали в Сеть.
"Боже, храни Украину", – заключил Порошенко, шмыгая носом.
Порошенко нелегко прощаться с президентством, поэтому решил не оставлять политику без себя pic.twitter.com/Nq7tkZunT3— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 апреля 2019 г.
Второй тур выборов прошел сегодня на Украине. По предварительным результатам побеждает Зеленский.
В день выборов в Сети появляются издевательские видео с "шоколадным королем"
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