Глаза на мокром месте: Порошенко потрясло известие о поражении

Видео со всхлипывающим политиком попало в Сеть

Разгром на сегодняшних выборах окончательно подкосил "шоколадного короля".

Петр Порошенко, который и так сильно сдал в последнее время, не смог сдержаться на пресс-конференции.

Начал он бодро, призвав сторонников никогда не сдаваться и пригрозив, что не уйдет из политики и будет в дальнейшем бороться за санкции против России. Однако под конец не смог сдержать эмоций. Кадры, где проигравший соперник Владимира Зеленского едва не расплакался, попали в Сеть.

"Боже, храни Украину", – заключил Порошенко, шмыгая носом.

Порошенко нелегко прощаться с президентством, поэтому решил не оставлять политику без себя pic.twitter.com/Nq7tkZunT3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 апреля 2019 г.

Второй тур выборов прошел сегодня на Украине. По предварительным результатам побеждает Зеленский.