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Киеву предложили способ снять санкции Москвы

Фото: www.globallookpress.com
Терпение России кончилось, отныне никаких поблажек

Украинским властям придется первым сделать шаги по отмене торгово-экономических ограничений. В противном случае Россия даже не будет рассматривать вопрос о прекращении рестрикций. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

В четверг, 18 апреля, Москва объявила об ответных мерах на действия киевского правительства. Оно на прошлой неделе расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ на Украину. Российский кабмин добавил в этот список нефть и нефтепродукты.

Кроме того, украинские производители больше не смогут сбывать в Россию одежду, обувь и ряд других товаров.

Фото: www.globallookpress.com

"Мы всегда были очень терпеливы. В какой-то период вообще ответа не было на те санкции, которые регулярно вводила Украина по отношению к России", – указал сенатор в интервью "Известиям".

Но наконец терпение лопнуло. Объявлены жесткие меры. И пересматривать их в Москве начнут лишь тогда, когда украинское руководство осознает пагубность русофобской политики.

"Надо будет смотреть на конкретные политические шаги, которые будут приниматься. И не только в экономике, но и в политической, и в гуманитарной сфере – все в комплексе", – подчеркнул Цеков.

Понятно все станет довольно скоро. В воскресенье, 21 апреля, на Украине должны выбрать президента. Если у власти останется Петр Порошенко, перемен ждать не стоит. Если победит Владимир Зеленский, будущее российско-украинских отношений непредсказуемо. Но во втором случае есть хотя бы надежда на здравый смысл.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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