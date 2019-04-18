Терпение России кончилось, отныне никаких поблажек

Украинским властям придется первым сделать шаги по отмене торгово-экономических ограничений. В противном случае Россия даже не будет рассматривать вопрос о прекращении рестрикций. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

В четверг, 18 апреля, Москва объявила об ответных мерах на действия киевского правительства. Оно на прошлой неделе расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ на Украину. Российский кабмин добавил в этот список нефть и нефтепродукты.

Кроме того, украинские производители больше не смогут сбывать в Россию одежду, обувь и ряд других товаров.

"Мы всегда были очень терпеливы. В какой-то период вообще ответа не было на те санкции, которые регулярно вводила Украина по отношению к России", – указал сенатор в интервью "Известиям".

Но наконец терпение лопнуло. Объявлены жесткие меры. И пересматривать их в Москве начнут лишь тогда, когда украинское руководство осознает пагубность русофобской политики.

"Надо будет смотреть на конкретные политические шаги, которые будут приниматься. И не только в экономике, но и в политической, и в гуманитарной сфере – все в комплексе", – подчеркнул Цеков.

Понятно все станет довольно скоро. В воскресенье, 21 апреля, на Украине должны выбрать президента. Если у власти останется Петр Порошенко, перемен ждать не стоит. Если победит Владимир Зеленский, будущее российско-украинских отношений непредсказуемо. Но во втором случае есть хотя бы надежда на здравый смысл.