Суд на Украине отказался признать вину России в гибели Ил-76 в Донбассе

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Мелитопольский городской районный суд (Запорожская область) не признал следствием "агрессии" России гибель командира самолета Ил-76 Александра Белого по иску его вдовы. Об этом говорится в судебном решении от 16 апреля.
Как сообщает "Громадське", в распоряжении которого оказался документ, в решении суда указаны лишь вступительная и резолютивная части, однако отсутствует мотивировочная, где должны быть представлены аргументы вердикта.
Судья Юлия Горбачева, отмечает издание, не стала прокомментировать данное решение, сославшись на нехватку времени. В суде обещали до конца оформленный документ представить 22 апреля.
Напомним, в самый разгар вооруженного противостояния ВСУ и восставшего против постмайданного киевского режима Донбасса в аэропорту Луганска 14 июня 2014 г. был сбит самолет Ил-76МД. Он загорелся в воздухе и рухнул на землю. На его борту находилось 40 военнослужащих 25-й военно-транспортной авиационной бригады ВС Вооруженных сил Украины и 9 членов экипажа. Все они погибли.
В конце марта 2017-го суд в Днепропетровской области приговорил генерал-майора Виктора Назарова, который на момент трагедии являлся начальником штаба АТО, к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным в халатном отношении к военной службе, что привело к катастрофе с Ил-76. Назаров свою вину не признал и подал апелляцию, которая еще рассматривается.
Заявление в суд Мелитополя написала Татьяна Чимиркова, которая просила признать, что ее супруг погиб из-за "агрессии России".
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