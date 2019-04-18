Суд на Украине отказался признать вину России в гибели Ил-76 в Донбассе

Никакой "российской агрессии" в крушении военного самолета не зафиксировано

Мелитопольский городской районный суд (Запорожская область) не признал следствием "агрессии" России гибель командира самолета Ил-76 Александра Белого по иску его вдовы. Об этом говорится в судебном решении от 16 апреля.

Как сообщает "Громадське", в распоряжении которого оказался документ, в решении суда указаны лишь вступительная и резолютивная части, однако отсутствует мотивировочная, где должны быть представлены аргументы вердикта.

Судья Юлия Горбачева, отмечает издание, не стала прокомментировать данное решение, сославшись на нехватку времени. В суде обещали до конца оформленный документ представить 22 апреля.





Напомним, в самый разгар вооруженного противостояния ВСУ и восставшего против постмайданного киевского режима Донбасса в аэропорту Луганска 14 июня 2014 г. был сбит самолет Ил-76МД. Он загорелся в воздухе и рухнул на землю. На его борту находилось 40 военнослужащих 25-й военно-транспортной авиационной бригады ВС Вооруженных сил Украины и 9 членов экипажа. Все они погибли.

В конце марта 2017-го суд в Днепропетровской области приговорил генерал-майора Виктора Назарова, который на момент трагедии являлся начальником штаба АТО, к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным в халатном отношении к военной службе, что привело к катастрофе с Ил-76. Назаров свою вину не признал и подал апелляцию, которая еще рассматривается.

Заявление в суд Мелитополя написала Татьяна Чимиркова, которая просила признать, что ее супруг погиб из-за "агрессии России".

