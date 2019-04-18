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Венгры с поляками собирались поделить Украину

Фото: pixabay.com
Будапешт подговаривал Варшаву воспользоваться кризисом в Незалежной

Коварный план – перекроить Европу – принадлежит венгерскому правительству. Его глава Виктор Орбан с барского плеча пожаловал Польше часть Украины, признался депутат Сейма от Гражданской платформы Славомир Нитрас.

Дележку премьер предлагал устроить в период кошмара в соседней стране. В пример поставил объединение Крыма с Россией.

"Орбан призывал нас захватить земли во время украинского кризиса и поделить их. Он мечтает пересмотреть границы в Европе, как и Владимир Путин",

заявил Нитрас изданию "Onet Rano". Польский законодатель предупредил, что "Орбан очень опасен и очень умен", как и страна, парламент которой он возглавляет. Лишившись земель, Будапешт приобрел исторические комплексы. Однако Варшава не желает идти у него на поводу и расшатывать Европу.

Фото: www.globallookpress.com

Венгры давно засматриваются на территорию Украины. Один из прецедентов произошел прошлым летом, когда они открыли должность министра по развитию Закарпатской области. Затем поменяли ее название на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и в Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского региона".

Оксана ПОДТУРКИНА
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