За счет беглецов из Незалежной РФ якобы решает свои демографические проблемы

То, что сейчас творится в Киеве, - это проделки Москвы, утверждает аналитик Украинского института будущего Дмитрий Тышкевич. Хаос в Незалежной ей с руки, за счет него Россия восполняет демографическую брешь, в том числе благодаря трудовым мигрантам, не сомневается политический обозреватель.

По его подсчетам, которыми он поделился в Facebook, со времен госпереворота на Украине к северному соседу на время переехали порядка двух миллионов человек, более 400 тыс. – на ПМЖ, получив паспорт РФ. По словам Тышкевича, в самом большом государстве на планете вымирает "русская часть", меняется "демографический портрет" россиянина". Правда, пока рано бить тревогу, успокоил эксперт, отмерив стране-соседке еще три десятка лет.

"Но лучше не ждать, а решать проблему. Поэтому Кремлю нужен был Крым, – обвинил Москву украинец, продолжив спускать на нее всех собак. – И дальше РФ будет поддерживать хаос на своих границах. Люди бегут от хаоса".

В завершении своего аналитического опуса Тышкевич предупредил, что сегодня лишь Украина в опасности. Однако не за горами то время, когда Россия "замахнется" и на другие страны бывшего СССР. На очереди – Белоруссия и Казахстан.