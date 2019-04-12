"Голубое топливо" Незалежной пришло в Венгрию

Гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что Украина начала экспортировать отечественный газ венгерскими потребителям. Об этом радостной новости он написал в своем Facebook в пятницу, 12 апреля.

""Укртрансгаз" открыл экспорт газа из Украины в направлении Венгрии", – оставил короткий пост Коболев в Сети.

Сообщением за два часа заинтересовались 160 подписчиков, лайкнувших новость. Один из них оставил комментарий, такой же краткий: "Как ето?" Пользователь явно пытался уколоть северного соседа. Мы заметили. Прощаем.

Напомним, в конце января текущего года компания украинского олигарха Сергея Тигипко "ТАС Энергия Страны" проинформировала, что осуществила тестовые поставки газа в Европу, а именно, в направлении Словакии.