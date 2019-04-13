Политик повторяет собственные слова пятилетней давности

Украинский президент Петр Порошенко пообещал установить мир в Донбассе в случае переизбрания на второй срок. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что политик находится на грани срыва.

"Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад – за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе",

- написал Пушков на своей странице в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что Порошенко давал подобное обещание и ранее, однако своего слова не сдержал. По его мнению, второй раз такая лживая фраза не сработает.

Второй раунд выборов пройдет 21 апреля. Перед ним, согласно данным социологических опросов, Зеленский еще больше упрочил свое лидерство. За него готовы проголосовать 61% украинцев, тогда как в Порошенко верят всего 24% жителей страны.