Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко находится на грани срыва

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик повторяет собственные слова пятилетней давности

Украинский президент Петр Порошенко пообещал установить мир в Донбассе в случае переизбрания на второй срок. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что политик находится на грани срыва.

"Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад – за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе",

- написал Пушков на своей странице в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что Порошенко давал подобное обещание и ранее, однако своего слова не сдержал. По его мнению, второй раз такая лживая фраза не сработает.

Второй раунд выборов пройдет 21 апреля. Перед ним, согласно данным социологических опросов, Зеленский еще больше упрочил свое лидерство. За него готовы проголосовать 61% украинцев, тогда как в Порошенко верят всего 24% жителей страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Продинамила: Меркель отказала Зеленскому

Немецкий лидер предпочла уединиться с Порошенко

Загитова заговорила о предательстве России

Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей