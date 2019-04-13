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Поляки порадовали Климкина ультиматумами российскому кораблю

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
Министр не смог сдержать радости из-за позиции Варшавы по Крыму

Глава МИД Украины Павел Климкин обрадовался тому, что власти Польши не разрешили российскому паруснику "Седов" войти в свои территориальные воды. Ранее на этот же шаг пошла Эстония, объяснив, что на корабле находятся крымские курсанты.

"Благодарим за решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отказе российскому паруснику "Седов" войти в территориальные воды Республики Польша",

написал министр на своей странице в Twitter.

При этом Климкин подчеркнул, что Крым якобы является частью Украины, а Россия должна отвечать за свои действия.

Рекордсмен Гиннесса, как самый большой учебный парусник в мире, барк "Седов" вышел в юбилейный – 100-й – рейс навигации из порта города Светлый под Калининградом 6 апреля. На его борту находятся 112 курсантов морских учебных заведений Росрыболовства.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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