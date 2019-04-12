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Польша отказалась пускать российский парусник из-за крымских курсантов

Фото: Интерпресс
Барк "Седов" теперь радует иностранцев на расстоянии

Варшава вслед за эстонскими властями запретила входить в территориальные воды Польши российскому паруснику "Седов", поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.

Она отметила, что такое решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", – цитирует РИА "Новости" Сувару.

Буквально накануне стало известно об аналогичном решении министерства иностранных дел Эстонии.

Рекордсмен Гиннесса, как самый большой учебный парусник в мире, барк "Седов" вышел в юбилейный – 100-й – рейс навигации из порта города Светлый под Калининградом 6 апреля. На его борту находятся 112 курсантов морских учебных заведений Росрыболовства.


Необходимо добавить, что ранее парусник всегда принимал в иностранных портах гостей, от которых отбоя не было никогда.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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