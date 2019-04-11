Москву и Таллин рассорили курсанты из Крыма

Поступки эстонских властей не вяжутся с их намерениями

Российский парусник "Седов" не пустили в территориальные воды Эстонии, поскольку на его борту находятся учащиеся Керченского государственного морского технологического университета. Об этом сообщили в эстонском МИД.

"Предоставление разрешения учебному судну противоречило бы политике непризнания аннексии Крыма", – пояснили в ведомстве "Интерфаксу".

Барк "Седов", построенный в 1921 г., внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой учебный парусник в мире. В прошлом году он уже заходил в порт Таллина, и местные жители могли подняться на борт на экскурсию. В этом году планировалось посещение судном Таллина 13-14 апреля, но неожиданно капитан получил отказ от эстонских властей без объяснения причин.

С российской стороны этот жест оценили как недружественный и противоречащий декларативным намерениям Таллина наладить диалог с Москвой. На 18 апреля запланирован визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. Она запросила встречу с главой РФ Владимиром Путиным, и Кремль дал согласие.