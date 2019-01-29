Под санкции попали прибалтийские чиновники

Избегать встреч с репортерами потребовали от эстонских госслужащих. Правда, общаться им нельзя не со всеми подряд журналистами, а только с избранными.

Особую опасность для чиновников, по версии департамента коммуникаций правительства Эстонии, представляют работники агентства Sputnik. Именно от них необходимо держаться подальше. О наложенном табу сообщила главный редактор опального агентства и телеканала RT Маргарита Симоньян, отметив, что запрет прописан в инструкции.

"Начальник департамента коммуникаций правительства Эстонии впервые официально сообщил о запрете чиновникам всех уровней общаться с журналистами Sputnik и оказывать любое содействие. У них и брошюрка с инструкциями на эту тему есть",

– известила она в Twitter. Санкции на потенциальных интервьюируемых наложены по одной простой причине. Дело в том, что руководство департамента не считает медиахолдинг "Россия сегодня", куда входит Sputnik, за средство массовой информации.

"Для достижения окончательной свободы слова эстонским властям осталось только решить, кто будет журналистам неправильных СМИ нашивки на одежду выдавать: департамент по коммуникациям или служба безопасности", – пошутила главред.

Начальник департамента коммуникаций правительства Эстонии впервые официально сообщил о запрете чиновникам всех уровней общаться с журналистами Sputnik и оказывать любое содействие. У них и брошюрка с инструкциями на эту тему есть. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 января 2019 г.

В Эстонии порождение и укрепление негативного отношения к стране карается законом. Соответствующие поправки утверждены парламентом в конце прошлого года.