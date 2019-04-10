Президент страны попросила о встрече с Владимиром Путиным

В эстонском парламенте нового созыва создана специальная группа по связям с Россией. Ее члены намерены поспособствовать нормализации отношений между странами. Шагом к сближению Москвы и Таллина станет скорый визит эстонского лидера Керсти Кальюлайд в нашу страну.



Председателем группы по связям с РФ стал бывший председатель Тартуского городского собрания Ааду Муст (Центристская партия), а его заместителями – Айвар Сыэрд и Антс Лаанеотс из Партии реформ. В объединение также вошли представители Национал-консервативной партии и партии "Отечество". Руководитель группы заявил о том, что основной сферой интересов депутатов на первом этапе станут вопросы культуры.

"Я уверен, в сегодняшнем мире с соседями надо сотрудничать. Это хорошая традиция",

– приводит слова Муста издание ERR.

Знаком твердого стремления Таллина наладить отношения с Москвой стал назначенный на 18 апреля рабочий визит в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Она решила присутствовать на открытии после реставрации здания эстонского посольства в российской столице. Параллельно администрация президента запросила Кремль о встрече с президентом РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующий запрос получен, и сообщил, что в Москве начата подготовка к российско-эстонским переговорам на высшем уровне, отмечает "Sputnik Эстония".

В депутатской группе эстонского парламента надеются, что после встречи президентов будут восстановлены межпарламентские связи. "Может быть, после встречи нашего президента с Владимиром Путиным в отношениях между Эстонией и Россией будут хотя бы какие-то сдвиги", – заявил член группы по связям с Россией Антс Лаанеотс.

Большая часть эстонских экспертов также увидела в первом за восемь лет визите главы Эстонии в Россию сигнал о готовности Таллина к восстановлению двусторонних отношений с соседом. Подобное изменение вектора внешней политики для многих стало неожиданным. Все последние годы Эстония придерживалась ярко выраженного антироссийского курса, занимая самые непримиримые позиции по всем конфликтным вопросам, возникающим между Москвой и Западом.

Возможно, желание помириться с РФ вызвано экономическими проблемами, с которыми пришлось столкнуться Эстонии после ввода антироссийских санкций странами Запада. Местные производители лишились рынка сбыта своей продукции, а на высоко конкурентный рынок ЕС местные компании зайти так и не смогли.