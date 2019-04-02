Националисты обозвали планы главы государства жалкими

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд намерена встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своей рабочей поездки в столицу РФ 18 апреля. Активный борец с русским языком и русскими школами в Республике, эстонка попросила о личном контакте с хозяином Кремля.

"Расписание визита президента Кальюлайд в Москву еще не утверждено, однако официальный запрос на встречу с президентом Владимиром Путиным был отправлен",

– сообщила ТАСС глава отдела коммуникации канцелярии эстонского руководителя Кайди Ахер.

Факт того, что 2 апреля из посольства Эстонии в Москве в МИД РФ передана официальная нота, в которой Таллин спрашивает о возможности встречи двух президентов, подтвердил советник главы государства по публичным связям Таави Линнамяэ.

"Это совершенно обычная дипломатическая практика", – заметил BNS пресс-секретарь и добавил, что Путину и Кальюлайд хватило бы тем для диалога.





Данная новость вывела из себя местных националистов, припомнивших ее слова о том, что она готова встретиться с лидером России, но только на церемонии ратификации Москвой эстонско-российского договора о границе. Об этом госпожа Кальюлайд говорила в мае 2018 года.

"Так как российская сторона очень хорошо осведомлена о том, что президент Эстонии едет на открытие посольства в Москве, то при желании было бы сделано и предложение о встрече с Путиным. Но так как предложения сделано не было и Кальюлайд сама просит о встрече, то это выглядит достаточно жалко. Еще менее года назад этот же человек обещал, что не поедет в Москву прежде, чем Россия ратифицирует пограничный договор. К счастью, она [Россия] этого не сделала",

– цитирует издание Delfi члена EKRE (Консервативная народная партия Эстонии) Яака Мадисона.

Он считает, что своим обращением к Путину Кальюлайд не исполнила свое обещание.

"Президент независимого государства не должен умолять о встрече. Так поступают слишком навязчивые гости", – подчеркнул националист.

В конце марта стало известно, что Кальюлайд 18 апреля прибудет с рабочим визитом в Москву на церемонию открытия после ремонта исторического здания посольства Эстонии, расположенного в центре российской столицы. Дипмиссия Республики располагается внутри Бульварного кольца и в непосредственной близости от Кремля, Арбатской площади и Консерватории в доме под номером 5 в Малом Кисловском переулке.