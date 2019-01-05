В Эстонии отказались от русского языка

Учить детей в школах будут только на эстонском

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что в 2019 году все русские школу переведут на обучение на эстонском языке.

По ее словам, страна обязана прийти к единой системе образования, чтобы у всех детей были равные возможности.

"Мы фактически приняли это решение, хотя о нем и не говорили, потому что в Эстонии не готовят учителей для русских школ", – цитирует политика сайт err.ee.

Представитель объединения "Русская Школа Эстонии" Алиса Блинцова отметила, что это заявление противоречит международным нормам и наносит ущерб русскоговорящим людям.

"Когда госпожа Кальюлайд говорит "мы приняли", "мы решили", "мы договорились", то она имеет в виду не эстонское государство, а свое дикое племя, которое живет не в демократическом государстве, а в первобытном", – добавила она.