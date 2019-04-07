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"Атака на мозг": Германия играет с НАТО против России

Фото: www.globallookpress.com
На Западе придумали еще один способ демонизировать Москву

Слова немецкого журналиста Клауса Клебера о том, что Россия якобы "вторглась" в Эстонию, привели в недоумение россиян. По мнению сенатора Алексея Пушкова, в Германии просто захотели "подыграть НАТО".

В эфире немецкого телеканала ZDF телеведущий рассказал о том, что союзники, в том числе и американцы с немцами, направляются в Эстонию, чтобы помочь дать отпор России. Журналист заявил, что вооруженные силы РФ заняли там позиции. Однако сразу же успокоил зрителей и оговорился, что это неправда и лишь фантазия, образ, но крайне реалистичный. Так Клебер хотел заострить внимание на "сдерживающей" роли НАТО, которая 70 лет гарантировала мир в Европе, но в последнее время ее позиции ослабли.

Пушков прокомментировал неудачный пример журналиста, отметив, что Россия не вторгалась в Эстонию и не собирается этого делать.

"Раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг – в духе нынешней информационной войны",

– подчеркнул сенатор на своей странице в Twitter.

Подписчики Пушкова в соцсети посмеялись над словами немецкого журналиста. Некоторые жители Эстонии пошутили, что вторжение произошло с помощью "невидимых войск". 

Полина ИВАНОВА
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