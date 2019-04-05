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Президент Эстонии оправдалась за встречу с Путиным

Керсти Кальюлайд. Фото: www.globallookpress.com
Политик намерена потребовать ответа от российского лидера на самые острые вопросы

Суровая встреча предстоит президенту РФ Владимиру Путина 18 апреля. Как заявила глава Эстонии Керсти Кальюлайд, она намерена услышать в Кремле отчет о выполнении Минских соглашений и по другим серьезным проблемам, из-за которых Запад ввел санкции против Москвы.

"Мы обязательно обсудим сложные темы, которые обычно поднимают и другие руководители стран Евросоюза, такие как выполнение Минских соглашений, санкции против России. Эстонии является государством, которое поддерживает продолжение санкций", – цитирует РИА "Новости" Кальюлайд.

Вообще, президент Эстонии едет в Москву на открытие после реконструкции исторического здания, где размещается посольство Республики. Но параллельно она захотела лично пообщаться с российским коллегой.

Фото: www.globallookpress.com

В Кремле подтвердили, что соответствующий запрос о переговорах получен. А вот в Таллине стремление Кальюлайд встретиться с Путиным не поняли. Особенно после того, как сам российский лидер не изъявил желания воспользоваться случаем и переговорить с коллегой. По мнению местных националистических сил, "негоже главе независимого европейского государства умолять о встрече".

Тем более, что сама госпожа Кальюлайд не раз делала публичные заявления о необходимости полностью избавиться от "советского наследия". Последнее, чем отличилась эстонский лидер, – это предложение сделать в республике школы и детские сады, где будут говорить исключительно по-эстонски. Употребление русского языка в образовательных учреждения, дескать, губит национальную культуру.

Но слова словами, а вот антироссийские санкции, действительно, губят эстонскую экономику. На днях в Таллине с ужасом узнали, что таможенники в Ивангороде уничтожили 70 тонн рыбы из Прибалтики .

Николай ВИКТОРОВ
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