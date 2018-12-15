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Эстония поспорила с Украиной о звании сильнейшей армии мира

Эстонские солдаты на учениях. Фото: globallookpress.com
Прибалты считают, что их солдатам нет равных

Эстонские военнослужащие являются лучшими на планете, заявил министр обороны страны Юри Луйк во время награждения участников миротворческих миссий.

По словам министра, о непревзойденном уровне подготовки эстонских солдат говорит тот факт, что им довелось быть миротворцами во многих проблемным регионах и набраться необходимого военного опыта.

Наше государство не столь велико, чтобы содержать экспедиционную армию, поэтому весь усвоенный в ходе участия в миссиях опыт является частью развития независимого оборонного потенциала… Полученный там опыт еще раз подтвердил общепризнанное мнение, что эстонский солдат – лучший солдат в мире", – цитирует Луйка пресс-служба Минобороны Эстонии.

Отмечается, что Луйк вручил награды 140 военным за участие в миссия на территории Мали, Афганистана, Ирака и других стран.

Похожие по своей громкости заявления неоднократно раздавались на Украине. Так, например, президент страны Петр Порошенко называл армию Незалежной "одной из сильнейших на континенте".




Артем ВЕСЕЛЫЙ
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