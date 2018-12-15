Эстония поспорила с Украиной о звании сильнейшей армии мира

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Эстонские военнослужащие являются лучшими на планете, заявил министр обороны страны Юри Луйк во время награждения участников миротворческих миссий.
По словам министра, о непревзойденном уровне подготовки эстонских солдат говорит тот факт, что им довелось быть миротворцами во многих проблемным регионах и набраться необходимого военного опыта.
Наше государство не столь велико, чтобы содержать экспедиционную армию, поэтому весь усвоенный в ходе участия в миссиях опыт является частью развития независимого оборонного потенциала… Полученный там опыт еще раз подтвердил общепризнанное мнение, что эстонский солдат – лучший солдат в мире", – цитирует Луйка пресс-служба Минобороны Эстонии.
Отмечается, что Луйк вручил награды 140 военным за участие в миссия на территории Мали, Афганистана, Ирака и других стран.
Похожие по своей громкости заявления неоднократно раздавались на Украине. Так, например, президент страны Петр Порошенко называл армию Незалежной "одной из сильнейших на континенте".
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