Эстония поспорила с Украиной о звании сильнейшей армии мира

Прибалты считают, что их солдатам нет равных

Эстонские военнослужащие являются лучшими на планете, заявил министр обороны страны Юри Луйк во время награждения участников миротворческих миссий.



По словам министра, о непревзойденном уровне подготовки эстонских солдат говорит тот факт, что им довелось быть миротворцами во многих проблемным регионах и набраться необходимого военного опыта.

Наше государство не столь велико, чтобы содержать экспедиционную армию, поэтому весь усвоенный в ходе участия в миссиях опыт является частью развития независимого оборонного потенциала… Полученный там опыт еще раз подтвердил общепризнанное мнение, что эстонский солдат – лучший солдат в мире", – цитирует Луйка пресс-служба Минобороны Эстонии.

Отмечается, что Луйк вручил награды 140 военным за участие в миссия на территории Мали, Афганистана, Ирака и других стран.

Похожие по своей громкости заявления неоднократно раздавались на Украине. Так, например, президент страны Петр Порошенко называл армию Незалежной "одной из сильнейших на континенте".











