Эстония замахнулась на земли России

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В прибалтийской республике мечтают вернуть себе Ивангород. Данной темой озаботились члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которые намерены поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода.
Напомним, основанный в 1492 г. московским князем Иваном III Васильевичем и названный в его честь город на правом берегу Нарвы входит в состав Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Ивангород с 1919 по 1940 г. входил в Эстонскую ССР.
"Но мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно. Для того чтобы изменить границу, нужно провести всенародное голосование-референдум для изменения конституции",
– заявил зампредседателя парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас, чьи слова цитирует "Sputnik. Эстония".
При этом он признался, что Таллин не в состоянии силой вернуть "отнятые у нас эти территории".
Как отмечает издание, действующая Конституция Эстонии содержит положение о границах и территории Республики, обусловленных тартуским мирным договором, заключенным по итогам военного противостояния между Красной армией и частями эстонской армии. Статья 120 Основного закона страны позволяет считать, что Эстония может иметь к России территориальные претензии.
Российско-эстонский пограничный договор был вторично подписан министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Урмасом Паэтом в феврале 2015 года. В документ внесены два важных дополнения: Таллин и Москва не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоренности касаются лишь решения пограничных вопросов.
Ранее, в феврале, начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Республики Кусти Сальм сообщил, что страна готовится к войне.
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