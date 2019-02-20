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Финансовые вливания Эстонии поменяли ракурс. Львиная доля инвестиций теперь направлена в оборонку, что свидетельствует об усилении военного сектора, а, следовательно, и об ожидании вооруженного конфликта. Такая информация поступила от начальника отдела оборонных инвестиций Минобороны прибалтийской страны Кусти Сальма.
"Это не игры в оборону по учебникам или экономическое обеспечение министерства обороны армии. Реально закупки, которые мы сегодня осуществляем, то, какую подготовку проводим, это связанная с ситуацией безопасности подготовка к войне",
– цитирует эстонского чиновника газета Postimees.
В конце января в Прибалтике назвали дату вооруженных действий между Россией и Европой. Речь шла о железной дороге Rail Balticа, которая строится специально для военной техники НАТО.
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Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat