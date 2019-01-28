Катастрофа произойдет через семь лет

Железная дорога Rail Balticа, которая к 2026 г. должна соединить страны Балтии, Польшу и Западную Европу, строится для того, чтобы государства НАТО получили возможность быстрее перебросить танки к российским границам. В этом признался Игнас Дегутис, член наблюдательного совета компании RB Rail, которая отвечает за реализацию железнодорожного проекта.



"Rail Baltica признали объектом военной мобильности ЕС", – заявил на днях литовский топ-менеджер в ходе встречи участников проекта в Таллине. По словам Дегутиса, в последние два года политическая поддержка проекта заметно выросла, и теперь Польша, Финляндия и другие страны, граничащие с Россией, прямо заявляют о необходимости как можно скорее построить дорогу, передает "Свободная пресса".

До этого прибалты заявляли о том, что магистраль длиной 730 км и стоимостью €6 млрд строится исключительно в экономических интересах. Почти вся Европа ездит по так называемой узкой колее шириной 1 тыс. 435 мм, и только страны СНГ, а также Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Ирландия, Испания и Португалия пользуются широкой. Для того чтобы каждый раз не "переобувать" поезда при переходе с узкой колеи на широкую, в ЕС и решили соединить восточноевропейские страны с остальным континентом "нормальной" дорогой.

Однако в последнее время в правлении RB Rail стали возникать острые конфликты – именно из-за того, что Латвия и некоторые другие участники проекта усомнились в экономической целесообразности "стройки века". Тогда-то сторонники новой магистрали и заявили о том, что дорога имеет в первую очередь военно-политическое значение.

Подготовку к войне против РФ европейцы объясняют необходимостью защиты от "московской агрессии". Но в таком случае непонятно, зачем Россия тогда развивает свои порты в Усть-Луге и Калининграде, обеспечивает Калининградскую область сжиженным газом, если у нее в планах просто захватить чужие порты, трубы и железные дороги.

Российские дипломаты и эксперты ранее неоднократно говорили о том, что не сомневаются в военном предназначении Rail Baltica.

"Для нас никогда не было секретом то, что Rail Baltica – это прежде всего военно-структурный проект. Как вы помните, со времен Российской Империи местная колея отличается от колеи в Европе. Поэтому, чтобы переставить пары с тех вагонов, которые будут везти танки на защиту от агрессивной России, требуется больше времени, чем просто проход этих вагонов по соответствующей колее. То есть танки к вам придут быстрее",

– заявил недавно посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов. По его словам, это провальный план, так как местные "автомобильные дороги, увы, не автобаны германские", так что натовские танки по прибытии попросту увязнут в прибалтийской грязи.

"Строительство железной дороги делается только для одного – для повышения оперативности перемещения железнодорожным транспортом в Европу. И такая оперативность более всего нужна для использования этой железной дороги для военных перевозок, которые могут потребоваться срочно", - говорил ранее член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов.

Теперь же в этом признались и сами прибалты.