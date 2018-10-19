Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Латыши накупили гаубиц для войны с русскими

Фото: flickr.com/kecko
САУ американского производства будут встречать российские Т-72Б3

Военные Латвии приняли на вооружение сразу 47 самоходных гаубиц американского производства M-109A5OE калибра 155-мм. По мнению командования прибалтийской республики, САУ смогут достойно встретить российские танки, если Россия вздумает "восстановить СССР" на северо-западном направлении.

Как сообщает ЦАМТО со ссылкой на пресс-службу Минобороны Латвии, осмотреть самоходки на базе Адажи прибыли лично министр обороны Раймондс Бергманис и командующий Вооруженными силами республики генерал-лейтенант Леонид Калныньш.

По словам первого, САУ повысят возможности ведения огня с закрытых позиций. Кроме того техника пригодится на учениях НАТО, которые в последние годы нередко проводятся в Прибалтике, поближе к российской границе.

По мнению экспертов, самоходки лучше выполнят вторую функцию. M-109A5OE – это уже не современная техника, несмотря на то, что в 2000-х годах все машины прошли модернизацию.

В ходе реальных боевых конфликтов САУ показали себя не столь эффективно, как танки из-за меньшей маневренности и скорости. В ходе Октябрьской войны или четвертой арабо-израильской Каиру удалось захватить несколько машин. Еще меньше повезло Ирану во время войны с Ираком. Все 18 машин M-109 были захвачены иракскими войсками.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

Его могли повредить сборщики на Байконуре

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей