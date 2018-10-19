Латыши накупили гаубиц для войны с русскими

САУ американского производства будут встречать российские Т-72Б3

Военные Латвии приняли на вооружение сразу 47 самоходных гаубиц американского производства M-109A5OE калибра 155-мм. По мнению командования прибалтийской республики, САУ смогут достойно встретить российские танки, если Россия вздумает "восстановить СССР" на северо-западном направлении.

Как сообщает ЦАМТО со ссылкой на пресс-службу Минобороны Латвии, осмотреть самоходки на базе Адажи прибыли лично министр обороны Раймондс Бергманис и командующий Вооруженными силами республики генерал-лейтенант Леонид Калныньш.

По словам первого, САУ повысят возможности ведения огня с закрытых позиций. Кроме того техника пригодится на учениях НАТО, которые в последние годы нередко проводятся в Прибалтике, поближе к российской границе.

По мнению экспертов, самоходки лучше выполнят вторую функцию. M-109A5OE – это уже не современная техника, несмотря на то, что в 2000-х годах все машины прошли модернизацию.

В ходе реальных боевых конфликтов САУ показали себя не столь эффективно, как танки из-за меньшей маневренности и скорости. В ходе Октябрьской войны или четвертой арабо-израильской Каиру удалось захватить несколько машин. Еще меньше повезло Ирану во время войны с Ираком. Все 18 машин M-109 были захвачены иракскими войсками.