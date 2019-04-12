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Савченко может выйти на свободу 15 апреля

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com
Судебная бюрократия по-украински играет на руку несостоявшейся "террористке"

В ближайший понедельник экс-наводчица и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко может выйти из СИЗО. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, защищающий главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого вместе с парламентарием обвиняют в терроризме.

По его словам, в пятницу, 12 апреля, апелляционный суд Киева определил подсудность их уголовного дела за Броварским межрайонным судом столичного региона. Таким образом в ближайшее время материалы должны быть переданы в Бровары, где состоится автораспределение судей в коллегии.

Отмечается, что этот процесс необходимо завершить не позднее 15 апреля. Дело в том, что в полночь с понедельника на вторник истекает срок избранной для Савченко и Рубана меры пресечения в виде ареста.

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com

"В случае, если до 24:00 15 апреля санкция не будет продлена, Владимир и Надежда будут считаться лицами, в отношении которых не действует какая-либо мера пресечения", – пояснил "Стране" Рыбин.

Поскольку сам процесс в Броварах может стать переломным, защитники обвиняемых в якобы подготовке серии терактов в правительственном квартале Киева призывают общественность и СМИ присутствовать при этом.

Еще 16 февраля апелляционный суд Чернигова решил направить дело Савченко и Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. Сам генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о необходимости перевода материалов в Чернигов, потому что там живут большинство свидетелей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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