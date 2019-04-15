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Киев нашел плюсы в проигрыше Москве в ВТО

Фото: www.globallookpress.com
Украинская сторона отказалась обжаловать решение организации

Правительство Украины не станет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации по транзиту украинских товаров через территорию Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении МЭРТ Незалежной на сайте ведомства.

Отмечается, что межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития подробно проанализировала с юристами отчет группы экспертов ВТО по данному делу и пришла к выводу о наличии в указанном документе нескольких существенных положений, которые являются положительными для торговых интересов страны и всего международного сообщества.

"В частности, публикация выводов группы экспертов ВТО о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" является фактическим признанием еще одной международной организацией в лице ВТО наличии вооруженного конфликта между Украиной и Россией", – говорится в заявлении ведомства.

Также аналитики утверждают, что сложившаяся ситуация дает возможность "самой Украине в соответствии с собственными интересами в случае такой необходимости применять санкции против России, руководствуясь определенными экспертами ВТО положениями о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" в соответствии со статьей XXI ("Исключения из соображений безопасности") ГАТТ 1994 года", следует из сообщения.

В министерстве считают, что отчет в целом выгоден Незалежной как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку создает для Киева действенные инструменты для защиты своих прав и интересов в рамках членства в торговой организации.

"Межведомственная рабочая группа приняла решение воздержаться от инициирования процедуры апелляционного пересмотра выводов группы экспертов в деле DS 512 "Российская Федерация – меры по ограничению транзитного движения", – констатировали в МЭРТ.

Напомним, 5 апреля третейская группа ВТО, рассмотревшая жалобу Украины на принятые в 2016 г. Россией специальные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров через РФ в Казахстан и Киргизию, решила, что они правомерны, т.к. принимались для защиты интересов национальной безопасности.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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