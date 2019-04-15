Украинская сторона отказалась обжаловать решение организации

Правительство Украины не станет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации по транзиту украинских товаров через территорию Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении МЭРТ Незалежной на сайте ведомства.

Отмечается, что межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития подробно проанализировала с юристами отчет группы экспертов ВТО по данному делу и пришла к выводу о наличии в указанном документе нескольких существенных положений, которые являются положительными для торговых интересов страны и всего международного сообщества.

"В частности, публикация выводов группы экспертов ВТО о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" является фактическим признанием еще одной международной организацией в лице ВТО наличии вооруженного конфликта между Украиной и Россией", – говорится в заявлении ведомства.

Также аналитики утверждают, что сложившаяся ситуация дает возможность "самой Украине в соответствии с собственными интересами в случае такой необходимости применять санкции против России, руководствуясь определенными экспертами ВТО положениями о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" в соответствии со статьей XXI ("Исключения из соображений безопасности") ГАТТ 1994 года", следует из сообщения.

В министерстве считают, что отчет в целом выгоден Незалежной как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку создает для Киева действенные инструменты для защиты своих прав и интересов в рамках членства в торговой организации.

"Межведомственная рабочая группа приняла решение воздержаться от инициирования процедуры апелляционного пересмотра выводов группы экспертов в деле DS 512 "Российская Федерация – меры по ограничению транзитного движения", – констатировали в МЭРТ.

Напомним, 5 апреля третейская группа ВТО, рассмотревшая жалобу Украины на принятые в 2016 г. Россией специальные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров через РФ в Казахстан и Киргизию, решила, что они правомерны, т.к. принимались для защиты интересов национальной безопасности.