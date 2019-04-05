России разрешили блокировать транзит товаров с Украины

Жалобы Незалежной ни к чему не привели

Ключевой торговый спор между Киевом и Москвой в рамках ВТО окончился победой нашей страны. Претензии Украины по поводу закрытия транзитного сообщения через территорию РФ останутся без удовлетворения.



Руководство Всемирной торговой организации поддержало позицию Москвы в споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", сообщило издание "Европейская правда".

"Рассмотрев аргументы сторон, ВТО согласилась с позицией РФ, что политическая ситуация в Украине в 2014-2015 гг. создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому ограничение транзита они не признали нарушением",

– говорится в материале.

В 2016 г. РФ запретила железнодорожный и автомобильный транзит для украинской продукции, которая направляется в Казахстан и Кыргызстан. Позже запрет расширили на другие среднеазиатские страны и Монголию. Украина обжаловала это решение в ВТО.

Киев указывал на то, что правила организации запрещают дискриминацию транзита товаров других государств-членов организации. В свою очередь РФ мотивировала свои действия другой нормой, которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

Этот судебный спор создавал прецедент, поскольку использованную Россией меру ранее не осмеливалась оспорить ни одна страна. К процессу было приковано внимание всего мира, отмечает украинское издание. Для Киева стало настоящим ударом, что США в этом споре встали на сторону Москвы: Вашингтон регулярно пользуется тем же правом, решая свои торговые вопросы.

Проигрыш в ВТО обернется для Украины большими потерями. Блокирование транзита уже привело к резкому падению экспорта на азиатские рынки. А попытки правительства запустить альтернативный маршрут через Черное море и Южный Кавказ потерпели неудачу. К тому же признание правомерности действий Москвы нанесет имиджевый удар по Киеву.

ВТО уже не в первый раз становится на сторону России в спорах с Украиной. В июле прошлого года эксперты организации удовлетворили жалобу Москвы о введении защитных пошлин на российскую аммиачную селитру, а также признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской железнодорожной продукции.