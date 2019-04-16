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Американские ракеты опозорятся в морской битве с Россией

Фото: commons.wikimedia.org
продолжениеПолмиллиона украинцев спрятались в России
"Гарпун" признали старым и бесполезным

Корабли Черноморского флота РФ надежно защищены от устаревшего вооружения, которое США собираются поставить украинским вооруженным силам. Поэтому помощь из-за океана не изменит расклад сил в регионе. К такому выводу пришли китайские эксперты.

После провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 г. Вашингтон открыто заявил о намерении активизировать поставки Киеву летального оружия, в том числе противокорабельных ракет "Гарпун", напоминает издание "Феникс". Такое решение было принято несмотря на то, что оно не только доведет российско-американские отношения до критической точки, но и увеличит вероятность реального боестолкновения между РФ и Украиной в Черном море, отмечает китайский автор.

Впрочем, кораблям Черноморского флота указанное оружие едва ли испортит жизнь. Ракеты "Гарпун", разработанные еще в 1960–1970-е гг., обладают множеством недостатков, в том числе низкой крейсерской скоростью в 0,75 Маха и малым радиусом действия – около 300 км.

"В условиях современных боевых действий стало возможным перехватывать даже гиперзвуковые ракеты, а шансы медлительной ракеты "Гарпун" в противостоянии с мощными российскими системами перехвата ничтожно малы… Реальная угроза, которую представляют для российской армии ракеты "Гарпун", весьма невелика",

– написал специалист.

Фото: www.globallookpress.com

Более того, украинцы могут навредить сами себе такими ракетами. Российские средства радиоэлектронной борьбы с легкостью собьют с толку системы радиолокационного наведения "Гарпунов". В итоге они пройдут мимо цели и могут попасть по украинским объектам.

Истинное намерение американцев, решивших передать "Гарпуны" Украине, – морально утешить Незалежную, а не защитить ее. Они убили трех зайцев одним выстрелом: продали оружие, создали иллюзию помощи Украине и организовали политическое давление на Россию. А тот факт, что военная угроза для РФ оказалась весьма ограниченной, Вашингтон уже не волнует.

В январе этого года бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил передать войскам Незалежной порядка 100 противокорабельных ракет "Гарпун", а также катера Mark V PT с ракетами Hellfire.

Ракеты "Гарпун" также имеются на вооружении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые США также выразили желание спихнуть Украине. Эти суда проектировались в 1970-е и создавались для сопровождения транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп. В теории они могут противодействовать вражеской авиации и субмаринам, но на данный момент они давным-давно морально устарели и не представляют особой опасности.

Андрей ФИЛАТОВ
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