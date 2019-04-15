Украинский офицер показали видео "уничтожения" бойцов ДНР

Беспилотник сбросил бомбы на людей

Украинский офицер Анатолий Штефан на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором по его словам, беспилотник сбрасывает бомбы на бойцов ДНР. В результате, по данным Штефана, двое погибли и еще один ранен.

В ролике видно, что бомба падает рядом с пробегающим человеком, и его отбрасывает в сторону. Остальные успевают отбежать. Определить, насколько пострадал человек, невозможно. Офицер ВСУ подложил под видео детскую немецкую песенку, явно насмехаясь над гибелью человека. Описание представляет собой "потешный рассказ" про "птах", которые возвращаются из теплых краев.

Накануне бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ "Лелека-100" в районе села Крутая Балка под Ясиноватой. Украинские военные используют БПЛА как для рекогносцировки, так и для ударных целей.