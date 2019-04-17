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На Украине воскресили "российского террориста"

Фото: commons.wikimedia.org
Взорвался, но не погиб

Киевские власти продолжают добрую традицию "воскрешения" людей, по тем или иным причинам покинувших этот мир. Вслед за журналистом Бабченко на Украине оживили террориста, который хотел взорвать 4 апреля автомобиль сотрудника украинской разведки, однако по неосторожности подорвался.


Оказывается, этот человек остался жив. В данный момент мужчина арестован и дает показания. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Подозреваемый – россиянин Алексей Комаричев, разумеется, "руководитель российской диверсионно-террористической группы спецслужб РФ".

Председатель СБУ рапортовал, что в результате оперативно-розыскных мероприятий "собраны неопровержимые доказательства" причастности российских спецслужб к подрыву автомобиля разведчика Главного управления разведки Максима Шаповала 27 июня 2017 г. в Киеве. Какие доказательства собрали в СБУ, Грицак так и не пояснил, зато в YouТube ведомство выложило ролик, в котором раненый подозреваемый дает показания прямо из больничной палаты и говорит, что он родился в Москве.


Александр ИЛЬИН
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