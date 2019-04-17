На Украине воскресили "российского террориста"

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Киевские власти продолжают добрую традицию "воскрешения" людей, по тем или иным причинам покинувших этот мир. Вслед за журналистом Бабченко на Украине оживили террориста, который хотел взорвать 4 апреля автомобиль сотрудника украинской разведки, однако по неосторожности подорвался.
Оказывается, этот человек остался жив. В данный момент мужчина арестован и дает показания. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Подозреваемый – россиянин Алексей Комаричев, разумеется, "руководитель российской диверсионно-террористической группы спецслужб РФ".
Председатель СБУ рапортовал, что в результате оперативно-розыскных мероприятий "собраны неопровержимые доказательства" причастности российских спецслужб к подрыву автомобиля разведчика Главного управления разведки Максима Шаповала 27 июня 2017 г. в Киеве. Какие доказательства собрали в СБУ, Грицак так и не пояснил, зато в YouТube ведомство выложило ролик, в котором раненый подозреваемый дает показания прямо из больничной палаты и говорит, что он родился в Москве.
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