Политик намерен дать отпор "агрессии" Москвы

Новый президент Украины Владимир Зеленский готовит ответ на решение России начать выдачу паспортов жителям Донбасса. Об этом политик заявил журналистам перед встречей с главами фракций в Раде.

"У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными – такими, какими мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем",

– цитирует Зеленского издание УНИАН.

При этом какие именно меры собирается предпринять глава Незалежной остается неизвестно.

Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов России жителям Донбасса 24 апреля. Также президент утвердил документ, согласно которому украинцы, которые родились и жили в Крыму постоянно и уехали с полуострова до 18 марта 2014 года, могут получить паспорт РФ в упрощенном формате.