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Кличко продал экскурсию по Киеву американцам за $50 тысяч

Виталий Кличко. Фото: www.globallookpress.com
Политик заявил о выгодной сделке

Мэр Киева Виталий Кличко удачно съездил в США. На благотворительном вечере, организованном Всемирным боксерским советом (WBC), он продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч.

"Я сделал хорошее промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 тысяч долларов",

цитирует Кличко издание "112".

При этом, кто решился на такую сомнительную покупку не сообщается.

Мероприятие "Ночь чемпионов" прошло в Лас-Вегасе (США). В нем, в частности, приняли участие легенды мирового бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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