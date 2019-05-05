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Мэр Киева Виталий Кличко удачно съездил в США. На благотворительном вечере, организованном Всемирным боксерским советом (WBC), он продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч.
"Я сделал хорошее промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 тысяч долларов",
– цитирует Кличко издание "112".
При этом, кто решился на такую сомнительную покупку не сообщается.
Мероприятие "Ночь чемпионов" прошло в Лас-Вегасе (США). В нем, в частности, приняли участие легенды мирового бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие.
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