Политик заявил о выгодной сделке

Мэр Киева Виталий Кличко удачно съездил в США. На благотворительном вечере, организованном Всемирным боксерским советом (WBC), он продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч.

"Я сделал хорошее промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 тысяч долларов",

– цитирует Кличко издание "112".

При этом, кто решился на такую сомнительную покупку не сообщается.

Мероприятие "Ночь чемпионов" прошло в Лас-Вегасе (США). В нем, в частности, приняли участие легенды мирового бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие.