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Украинцы предложили судить победителей ВОВ

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной ополчились на солдат Красной армии

Экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк цинично высказался о ветеранах Великой Отечественной войны.

По его словам, бойцов Красной армии нужно отдать под суд. Они якобы совершали некие "преступления против человечности".

"В нормальных странах это преследуется по закону. Примеры я приводить не буду",

сказал политик в эфире телеканала "112".

При этом Сиротюк подчеркнул, что война для украинского народа завершилась лишь в 1991 году, когда страна "вернула" себе суверенитет и флаг.

"Война для нас не закончилась, пока мы не получили снова желто-голубой государственный флаг и герб", – добавил он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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