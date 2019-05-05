Украинцы предложили судить победителей ВОВ

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Экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк цинично высказался о ветеранах Великой Отечественной войны.
По его словам, бойцов Красной армии нужно отдать под суд. Они якобы совершали некие "преступления против человечности".
"В нормальных странах это преследуется по закону. Примеры я приводить не буду",
– сказал политик в эфире телеканала "112".
При этом Сиротюк подчеркнул, что война для украинского народа завершилась лишь в 1991 году, когда страна "вернула" себе суверенитет и флаг.
"Война для нас не закончилась, пока мы не получили снова желто-голубой государственный флаг и герб", – добавил он.
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