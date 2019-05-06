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Киев переманит жителей Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Пенсионеры не нужны - на Украине ждут только молодых и здоровых

В Киеве вспомнили, что Донбассе тоже живут люди. Депутат Верховной рады Семен Семенченко укорил украинские власти, что они вот уже пять лет ничего не делают для своих граждан на востоке страны, и призвал срочно изменить эту ситуацию. Но помогать он считает нужным не всем, а только молодым и здоровым, которые способны работать на благо украинской экономики.

"Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы", – заявил он.

Для этого Киев, в первую очередь, должен продумать вопрос об амнистии для тех жителей ДНР и ЛНР, которые "не убивали украинских военных и не пытали их", подчеркнул нардеп от партии "Самопомощь", выступая на YouTube-канале Politeka. По его мнению, таким мирным работягам, а также тем, кто за минувшие годы уехал из Донбасса в Россию, надо показать, что Украина в них нуждается и не считает "людьми второго сорта".

Фото: www.globallookpress.com

Но тех, кто находится хотя бы под подозрением в участии в боевых действиях, необходимо наказать, призвал Семенченко. Как и тех, кто захотел получить российский паспорт. Их нардеп предложил сразу лишать украинского гражданства.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство жителей ЛНР и ДНР в упрощенном порядке 24 апреля. В пунктах приема документов на территории Донбасса возник настоящий ажиотаж. В Киеве же шаги Москвы вызвали возмущение. В частности,  избранный глава Незалежной Владимир Зеленский заявил, что "готовит ответ" на действия Кремля.

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Фото: svoboda.org.ua Фото: facebook.com/larysa.lavrenchuk Фото: instagram.com/maisinner
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Николай ВИКТОРОВ
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