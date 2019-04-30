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Мы не зомби: Зеленскому пришло письмо из Донбасса

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Избранного главу Незалежной упрекнули в незнании материала

ЦИК Украины официально объявил во вторник, 30 апреля, о победе на президентских выборах Владимира Зеленского. Но радость прорвавшегося во власть шоумена омрачил Донбасс. Отказавшийся от руководства Киева регион ни при каких условиях не вернется к Украине, заявил политический деятель ДНР Павел Губарев. В день объявления результатов выборов он обратился к победителю с открытым письмом.

"Какие конкретные решения вы будете принимать, мы еще увидим. А как увидим – дадим им свою оценку и свой ответ. Каким будет этот ответ, зависит исключительно от вас. Донбасс за последние 5 лет показал, что отвечать он умеет – и словом, и делом",

говорится в опубликованном в "Русской весне" обращении к Зеленскому. Губарев отмечает, что пока новоявленный политик не сделал Донбассу ничего плохого. Но сказать – сказал. В частности, отказал гражданам ДНР и ЛНР в праве на самоидентификацию и собственное мнение.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

"Вы утверждаете: жители ЛДНР – украинцы, а люди с пророссийской позицией – зомби, которых "можно вывести", – напомнил Губарев.

По его мнению, никакие оправдания Зеленского в том, "что его не так поняли", не помогут. Он не понял природу конфликта, сделал опрометчивое заявление и отвернул от себя тысячи людей. Но он должен уяснить:

"Мы не украинцы. Мы не зомби. Мы – русские", – цитирует "Царьград" Губарева.

Фото: www.globallookpress.com

Политик из ДНР предложил избранному президенту Украины набраться мужества и поступить как честный человек:

"Господин Зеленский, однажды Вы допустили опрометчивое выступление в адрес мусульман, но признали ошибку и извинялись перед Рамзаном Кадыровым. Вы говорите, что Вы человек простой. Так докажите это, извинитесь перед жителями Донбасса и признайте, что Ваши слова в их адрес были ошибкой", – говорится в открытом письме.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По данным ЦИК после обработки 100% бюллетеней, у Зеленского 73,22% голосов, передает УНИАН.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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