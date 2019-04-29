"Плохое начало": дерзкого Зеленского осадили на отдыхе в Турции

Новый глава Незалежной показал себя не с лучшей стороны

Избранный президент Украины Владимир Зеленский оказался застигнут врасплох, когда столкнулся на турецком курорте с российскими журналистами. Разговор между ними получился весьма коротким и вызвал недоумение по поводу поведения Зеленского.

Поймать украинского лидера смогла съемочная группа "России 1". Увидев новоиспеченного главу Украины, они буквально атаковали его вопросами о судьбе жителей Донбасса, войне на юго-востоке Украины и российско-украинских отношениях в целом.

Внезапное появление журналистов из "страны-агрессора" встретило вялое сопротивление со стороны Зеленского.

"Это плохое начало отношений", – отрезал он.

Острые вопросы он проигнорировал, пробормотав в ответ, что предпочел бы говорить с украинским народом, а не российскими СМИ.

Сюжет показали в эфире программы "60 минут". Ведущая политического шоу Ольга Скабеева, комментируя ответы украинского президента, обратила внимание на поразительную разницу между настоящим Зеленским и его медийным образом. Мол, на своей странице в Facebook он "дерзкий" и "смелый" всезнайка, чего не скажешь о нем по диалогу со СМИ.

Интернет-пользователи также отметили неуверенность Зеленского, которого многие представляли себе именно дерзким возмутителем спокойствия, бросившим вызов всей политической элите Украины (орфография и пунктуация авторов сохранены).



"Как-то президент совсем не по президенски отвечает. Чего бегает-то от журналистов. Он же обещал Мира, а украинцы не только в Украине. Боится наговорить лишнего. Разочаровывать. А была сильно за него",

– написала Тамара Жданова.

"Выбрали блин президента. Клоун. В интернете он герой. А на деле *** Кривой", – высказался Никита Кононов.

Интересно, что в штабе Зеленского сочли встречу своего лидера с российскими журналистами подстроенной командой Порошенко. В заявлении штаба говорится, что "Библиотека подделок" имени Порошенко "продолжает свое черное дело", то есть дискредитацию Зеленского.

"За последние несколько дней людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ, в том числе российских. Это наталкивает на вывод о тесном сотрудничестве ближнего круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитировать назначенного президента",

– говорится в заявлении.