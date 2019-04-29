В Незалежной нашли причину всех бед нации

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал наследие СССР виной тому, что украинцы чувствуют себя одним из самых несчастных народов в мире. Так он прокомментировал опубликованный ООН Всемирный доклад о счастье.

"Обидно, но сегодня есть все основания, чтобы считаться такими из-за внешнего влияния: агрессия России в Донбассе, российская оккупация Крыма, коррупция, экономические трудности, советское наследие, Чернобыль", – написал министр у себя в Facebook в понедельник, 29 апреля.

Несчастным "советским наследием", вероятно, пан Климкин называет свое бесплатное обучение на факультете аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института, где он занимался прикладной математикой и физикой. А после окончания вуза, обремененный "советским наследием", курянин в 1991 г. сразу махнул в Киев, где устроился научным сотрудником в Институт электросварки имени Патона НАН Украины. И каким-то неведомым кульбитом в 1993 г. пан Климкин был назначен атташе Департамента военного контроля и разоружения МИД Незалежной. Далее карьера курянина резко шла в гору.





Что касается рейтинга счастливых стран, который ООН публикует с 2012-го ежегодно, в нынешнем обзоре первое место занимает Финляндия, за ней следуют Дания и Норвегия, отмечает издание "Свободная пресса". Также в десятку входят Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

Россия занимает 68-е место, Белоруссия – 81-е, Украина расположилась на 133-м из 156 представленных стран. Из бывших советских республик в сотню вошли Узбекистан (41), Литва (42), Латвия (43), Эстония (55), Казахстан (60), Молдавия (71), Таджикистан (74), Киргизия (86), Туркмения (87), Азербайджан (90). Как можно заметить, даже жители некоторых среднеазиатских республик, где произошли не самые успешные экономические преобразования после распада Советского Союза, более счастливы, чем представители весьма успешной когда-то УССР.

За сотней оказались Армения (116) и Грузия (119), которая стремится в НАТО и которую любезно окучивают американские партнеры.

Исследователи анализируют шесть критериев: ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.