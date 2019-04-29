Хозяин "Рошена" узрел бегущих 140 миллионов жителей России на Украину

Действующий президент Незалежной Петр Порошенко выступил категорически против раздачи паспортов с трезубцем миллионам жаждущих лучшей жизни в соборной граждан России. Об этом "шоколадный король" заявил в ходе сегодняшней встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове.

"Мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", – цитирует Петра Алексеевича "Интерфакс".

Лидер украинцев пообещал, что не позволит, чтобы Незалежную "купили за газ".





Паспортная пикировка между Москвой и Киевом началась со дня подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощенной форме получения российского гражданства жителями мятежного Донбасса. Позже глава России не исключил, что по такой же процедуре Москва будет выдавать паспорта с двуглавым орлом остальным желающим украинцам по всей стране.

Недавно избранный новый президент Украины, но еще не вступивший в свои обязанности Владимир Зеленский в интернете с пляжа в Турции разразился ура-патриотичным спичем в том духе, что большинство украинцев не позарится на российское гражданство, поскольку в РФ нет свобод и они не "захотят стать "новой нефтью"".

На это Путин сегодня ответил боящемуся встречаться с ним тет-а-тет пану Зе, что ратующему за права человека свежеиспеченному главе государства хорошо бы вернуть украинский паспорт выдворенному из страны Михаилу Саакашвили.