Лидер России указал шестому руководителю Незалежной на нарушение прав и свобод у него на родине

Президент России Владимир Путин рекомендовал новому главе Украины Владимиру Зеленскому, который ранее восхвалил права и свободы в Незалежной по сравнению с РФ, где "страдает" народ от "авторитарного и коррумпированного режима", начать отстаивать права человека с грузин, например, с бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Об этом он сказал после сегодняшней церемонии вручения в Кремле медалей Героя Труда.

"Что касается свободы и так далее, то это тоже важный момент. Но в этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с Грузии или с бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", – цитирует Путина его пресс-служба.

Российский лидер напомнил, что экс-председатель Одесской ОГАбыл "незаконно выслан" из Незалежной и лишен украинского гражданства.





"Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах. Так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима", – резюмировал президент РФ.

Свой спич пан Зеленский разместил в своем Facebook аккурат за час до святого для православных христиан праздника Пасхи из турецкого курорта. По его мнению, граждане Украины не захотят получать российские паспорта, пишет НСН. Такова была реакция актера на подписанный ранее Путиным указ об упрощенной форме получения гражданства РФ жителями Донбасса.

Что касается пана Саакашвили, то он получил украинский паспорт в 2015 г., когда стал губернатором Одесской области. В 2017-м президент Украины Петр Порошенко уволил грузинского политика и лишил его украинского гражданства, пока тот находился в Польше. Михаил Николозович со своими сторонниками прорвался через польско-украинскую границу и организовал в Незалежной акции протеста. Однако в 2018 г. его успешно выдворили из страны.