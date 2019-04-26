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Российские паспорта могут получить все украинцы уже через пять лет

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Москва Донбассом не ограничится

Упрощенный порядок получения российского гражданства будет предложен всем жителям Украины в течение ближайших пяти лет. К такому выводу пришел бывший офицер СБУ, а ныне политобозреватель и конфликтолог Владимир Мулык.

"Где-то года через полтора-два в РФ выйдет новый указ – об упрощенном порядке обращения за гражданством России гражданам Украины. Всей Украины!"

сказал он в интервью изданию ФАН, комментируя нашумевший указ Владимира Путина от 24 апреля, который коснулся жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Эксперт считает, что на начальном этапе послабление будет сделано для той территории Донбасса, которая сейчас контролируется Киевом, а затем российский закон распространится на всю Незалежную.

Фото: Агентство городских новостей

"До 2024 года у Владимира Владимировича есть серьезный задел – и поверьте мне, этот указ будет! Он станет логическим продолжением [истории] с паспортами СССР, когда все, у кого они были, получали гражданство РФ", – отметил Мулык, добавив, что уверен в таком развитии событий почти на сто процентов.

"Независимо от того, какая будет политическая "погода", какая будет ситуация на сегодняшней территории моей страны", – подчеркнул он.

Примечательно, что сегодня в Киеве почти большинство ура-патриотов, представителей нынешней постмайданной власти и различные аналитики также придерживаются этой теории.

Вот только ранее в пятницу на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом глава МИД Украины Павел Климкин спрогнозировал, что Кремль в вопросе упрошенной формы выдачи донбасцам паспортов РФ не остановится.

"Они будут системно пытаться вмешиваться в наши внутренние дела. Причем это касается не только оккупированных территорий. Безусловно, в будущем они будут пытаться использовать эту инфраструктуру для выдачи паспортов не только для оккупированных территорий. Все прекрасно понимают, как они абсолютно нелегально выдавали паспорта в Крыму", – цитирует пана Климкина портал "Новороссия".

Украинский министр тут же потребовал от западных партнеров ввести новые санкции в адрес Москвы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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