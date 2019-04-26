Тут бы старые антироссийские ограничения сохранить

Введение очередной порции ограничительных мер в отношении России из-за указа Кремля об упрощенной форме получения гражданства РФ жителями Донбасса будет крайне нелегко. Об этом сегодня в Киеве заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в ходе совместного брифинга с его украинским коллегой Павлом Климкиным.



"Возможно ли это? Да, это возможно. Легко ли это? Нет, это не легко. Мы знаем, иногда мы должны сделать определенные усилия для продолжения текущих санкций, но я могу заверить, что это причина, почему мы должны обсудить этот вопрос", – цитирует УНИАН литовского министра.

По его словам, Евросоюз вернется к вопросу о рестрикциях против Москвы после обсуждений.

Также он назвал указ президента России Владимира Путина об упрощенной процедуре предоставления гражданства РФ жителям ЛНР и ДНР нарушением международного права, и считает, что Москва обязана отвечать за такие решения.





"По крайней мере, должно быть непризнание паспортов так же, как это было в случае с Крымом, и мы всегда говорим, что политика непризнания должна иметь содержание, должны быть последствия – правовые, дипломатические, финансовые, и именно этому мы намерены следовать", – подчеркнул Линкявичюс.

Такой цивилизованный, демократический, европейский кнут для населения. Данный гражданин Литвы тот самый министр, который страшно обиделся на президента Эстонии Керсти Кальюлайд за ее визит в Москву, где она встретилась с Путиным. Линкявичюс позволил себе упрекнуть соседку за то, что она якобы не уведомила западных партнеров в намерениях наладить диалог с главой России. Госпожа Кальюлайд вынуждена была напомнить литовскому министру, что задолго до поездки в российскую столицу предупреждала ЕС и даже США о своих планах.





Что касается пана Климкина, то этот увидел в "паспортизации" некую манипуляцию дончанами со стороны Москвы, далеко идущие планы по такой же схеме выдавать документы и кому-то другому.

"Это касается не только оккупированных территорий. Безусловно, в будущем они будут пытаться использовать эту инфраструктуру для выдачи паспортов не только для жителей оккупированных территорий", – заметил украинец, не уточнив, правда, кого имел в виду.

Затем, противореча генеральной линии постмайданного Киева, которая существует со времен 2014 г. и пропагандируемая на всех международных площадках, сказал нечто несуразное:

"Россия сознательно создает повод для вмешательств, в том числе военных, милитаристских. Будут говорить, что там русские или русскоязычные. Конечно, мы знаем эти манипуляции... Будут это пытаться использовать в будущем", – сообщил пан Климкин.

Тогда как же насчет батальонов "российских" войск, которые уже якобы воюют в Донбассе?..

Глава МИД Незалежной призвал жителей неподконтрольных Киеву территорий не получать паспорта РФ, предупредив, что "никакого двойного гражданства со страной-агрессором быть не может".

Напомним, накануне на традиционной пресс-конференции официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что жители ДНР и ЛНР, особенно покинувшие из-за войны, развязанной постмайданными вождями, свои родные места, уже "де-факто" являются россиянами.

