Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине нашли способ насолить России

Фото: www.globallookpress.com
План Киева поставит Москву в "безвыходное положение"

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский придумал, как отомстить России за упрощение процедуры выдачи паспортов РФ для людей, которые проживают в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР. Он предложил раздавать в центре Москвы украинские документы.

"Если идет война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. Есть Кубань, которая этнично украинская, есть частично украинская Тюмень. Да и в самой Москве украинцев живёт столько, что мы даже не представляем",

– заявил нардеп в ходе пленарного заседания Рады, чье выступление опубликовал "Политнавигатор".

По его мнению, среди людей, которые живут на Кубани, в Тюмени и Москве есть много этнических украинцев, которые бы хотели стать гражданами Незалежной. Если Украина начнет раздавать паспорта, то Москва, по мнению Рыбчинского, попадет в сложную ситуацию.

Указ об упрощенной системе выдачи российских паспортов жителям Донбасса подписал Владимир Путин 24 апреля, отметив, что ситуация с правами в регионе сложилась ужасная. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Встреча века: Ким Чен Ын заставил Путина ждать

Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России

Жителям Донбасса отказали в российских пенсиях

Стало известно, кто может рассчитывать на выплаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей