План Киева поставит Москву в "безвыходное положение"

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский придумал, как отомстить России за упрощение процедуры выдачи паспортов РФ для людей, которые проживают в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР. Он предложил раздавать в центре Москвы украинские документы.

"Если идет война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. Есть Кубань, которая этнично украинская, есть частично украинская Тюмень. Да и в самой Москве украинцев живёт столько, что мы даже не представляем",

– заявил нардеп в ходе пленарного заседания Рады, чье выступление опубликовал "Политнавигатор".

По его мнению, среди людей, которые живут на Кубани, в Тюмени и Москве есть много этнических украинцев, которые бы хотели стать гражданами Незалежной. Если Украина начнет раздавать паспорта, то Москва, по мнению Рыбчинского, попадет в сложную ситуацию.

Указ об упрощенной системе выдачи российских паспортов жителям Донбасса подписал Владимир Путин 24 апреля, отметив, что ситуация с правами в регионе сложилась ужасная.