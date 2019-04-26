Нибиру
- Ледяной апокалипсис на пороге: Нибиру заморозит Землю
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский придумал, как отомстить России за упрощение процедуры выдачи паспортов РФ для людей, которые проживают в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР. Он предложил раздавать в центре Москвы украинские документы.
"Если идет война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. Есть Кубань, которая этнично украинская, есть частично украинская Тюмень. Да и в самой Москве украинцев живёт столько, что мы даже не представляем",
– заявил нардеп в ходе пленарного заседания Рады, чье выступление опубликовал "Политнавигатор".
По его мнению, среди людей, которые живут на Кубани, в Тюмени и Москве есть много этнических украинцев, которые бы хотели стать гражданами Незалежной. Если Украина начнет раздавать паспорта, то Москва, по мнению Рыбчинского, попадет в сложную ситуацию.
Указ об упрощенной системе выдачи российских паспортов жителям Донбасса подписал Владимир Путин 24 апреля, отметив, что ситуация с правами в регионе сложилась ужасная.
Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России