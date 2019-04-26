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Зеленский отказывается делиться властью

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Штаб нового президента Украины жестко ответил депутатам

Инициатива партии "Самопомощь" об ограничении полномочий главы государства – это "удар под дых" не только избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому, но и всем избирателям, проголосовавшим за него.  

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил представитель штаба Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что граждане Украины надеются, что выбранный ими новый лидер выполнит те обещания, которые он давал, а новый закон, если он будет принят, помешает Зеленскому.

Политтехнолог добавил, что закон о президенте на Украине нужно принять, но действовать он должен в рамках уже имеющейся Конституции.

Тот законопроект, который предложила "Самопомощь", фактически упраздняет все полномочия президента, считает Разумков.  

Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.


Валентина МАЙОРОВА
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