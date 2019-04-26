Киеву подсказали способ вернуть Крым

Любовь и уважение способны творить чудеса

Лжепатриотизм и разговор с позиции силы не вернут Украине потерянные регионы. Политики должны создавать такие условия, чтобы люди сами к ним потянулись. Такой совет дал украинский журналист и политолог Дмитрий Гордон.

Комментируя в эфире телеканала "112 Украина" принятый Верховной радой закон об абсолютном приоритете украинского языка, он отметил, что нынешние власти Незалежной делают все, чтобы "затянуть" решение вопроса с Крымом и Донбассом. Но им на смену должны прийти более дальновидные политики.

"Истинные украинские патриоты – не те, которые бьют себя в грудь и кричат: "Слава Украине!", а те, которые считают Украину своей страной и которые ее любят. Эти люди понимают, что для того, чтобы у нас была единая страна, и для того, чтобы вернулись потерянные регионы, необходимо делать шаги навстречу людям. Необходимо не навязывать им что-то, а делать так, чтобы они сами к этому пришли", – указал Гордон.

Гордон согласился с тем, что политики и чиновники высшего звена должны знать украинский язык, но ставить под угрозу увольнения первоклассного хирурга в Одессе, который говорит по-русски, – это ненормально.

Новый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает использование только украинского языка во всех сферах жизни на Украине. Ряд местных политиков уже заявили о намерении добиваться отмены столь жесткой дискриминации нацменьшинств Незалежной.

