Русский, венгерский, польский и др. оказались вне закона

В многонациональной Украине отныне можно использовать только один язык – украинский. Соответствующий закон приняли в Верховной раде в четверг, 25 апреля.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязывает граждан использовать мову во всех сферах жизни. Следить за этим будут специальные "языковые инспекторы". Они наделены полномочиями присутствовать на заседаниях в госорганах любого уровня, требовать на проверку документы у общественных организаций, политических объединений и т.д., передает ТАСС.

За нарушение закона будет назначаться штраф, размер которого также определит языковой инспектор. При этом на Национальную комиссию по стандартам госязыка возложена обязанность разработать языковые нормы и критерии проверки уровня владения украинским языком. Желающих занять определенные должности или получить гражданство страны теперь будут экзаменовать и выдавать языковые сертификаты.

Ранее украинский закон о языке раскритиковала украинская оппозиция и представители ОБСЕ. В Москве называли этот документ явным нарушением прав национальных меньшинств.