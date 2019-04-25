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Саакашвили дал Зеленскому главный совет насчет Порошенко

Михаил Саакашвили и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
У нового президента Украины нет выбора

Владимиру Зеленскому ни в коем случае нельзя оставлять Петра Порошенко на свободе, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Если вдруг Зеленскому понадобится подсказка от более матерого политика, то Саакашвили первым делом посоветует тому отправить Порошенко на нары, потому что он до тех пор будет опасен, пока не сядет в тюрьму. Нет сомнений, что он будет "потрясать" избранного президента Украины.

"Порошенко не угомонится. Ошибка оставлять его на свободе… Порошенко любую благородность считает за слабость. У него психология пахана. И при любой возможности он вставит нож в спину",

сказал Саакашвили изданию "Страна.ua".

Стоит признать, что Саакашвили оказался прав в своих опасениях. "Карманные" депутаты Порошенко в Верховной раде собрались отобрать у Зеленского важнейшие полномочия главы государства, такие как назначение министра иностранных дел и министра обороны, а также генпрокурора. А чтобы они успели принять этот закон, команда Порошенко намерена сорвать инаугурацию Зеленского с помощью отставки главы Конституционного совета, который по регламенту должен принять вступление главы страны в должность.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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