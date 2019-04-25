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Все как в НАТО: стала известна "военная доктрина" Зеленского

Фото: www.globallookpress.com
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Новый президент обещает не на словах, а на деле сделать украинскую армию современной

Украинской общественности представлена концепция политики избранного президента Украины Владимира Зеленского в сфере обороны и безопасности. Документ украинским СМИ передал советник нового главы Незалежной в данной области Иван Апаршин.

В тексте говорится о ряде структурных и качественных изменениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Многие из них связаны с планами привести армию страны под стандарты НАТО. Об этом дословно говорится в начале документа.

"Мы обеспечим объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами – членами НАТО",

– сказано в документе, опубликованном в издании "Настоящее время".

Так, на Украине появятся две раздельные должности – начальник Генштаба и Главнокомандующий вооруженных сил. Ряды армии будут пополняться профессионально подготовленными контрактниками, а не призывниками. Им будут платить зарплаты на уровне солдат НАТО, также они получат такие привилегии, как приоритетное право на зачисление в вузы и колледжи, бесплатная учеба и медобслуживание. Кроме того, для ВСУ будут подготовлены кадровые резервы в режиме постоянной готовности. В офицерский состав войдут люди, которые "заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы".

Также Зеленский намерен ужесточить контроль за финансовыми потоками в системе обороны и сменить режим экономии на полноценное финансирование армии, которое должно удовлетворить все ее потребности, а не только лишь минимальные. Половина выделяемых денег на оборону будут расходоваться на содержание ВСУ, еще 30% – на перевооружение, а оставшиеся средства – на боевую подготовку.

"Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу",

– подчеркивают авторы текста.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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