Савченко взялась за старое: на Украине заминировали Раду

Через неделю после освобождения бывшего нардепа в парламенте опять неспокойно

В Раде заложена бомба – такое сообщение получила Нацполиция днем в четверг, 25 апреля.



В это время в парламенте решалась судьба важнейшего законопроекта о статусе украинского языка. О его важности говорит уже тот факт, что депутатов не стали отрывать от работы и выводить на улицу. Такое решение является грубым нарушением правил безопасности, отмечает telegram-канал Post Enot.

Как сообщает "Апостроф", в здание Рады были отправлены саперы и кинологи с собакой, чтобы отыскать бомбу. Пока ничего опасного или хотя бы подозрительного они не нашли.

Кто мог позвонить полиции, остается неясным. Но у кого-то наверняка возникнут подозрения, уже не Надежда Савченко ли снова взялась пугать депутатов? Неделю назад украинскую общественность взволновала новость об освобождении бывшего нардепа. Обеспокоенные украинцы писали в соцсетях, что после выхода из тюрьмы она "точно придет в Раду с гранатой".

Ожидать от Савченко можно всякого, если вспомнить ее некоторые выходки. В марте прошлого года скандальная экс-пулеметчица действительно пришла в Раду с тремя гранатами и пистолетом в придачу. А через несколько дней она припугнула своих коллег в парламенте издевательским видео, в котором обратилась к ним с фразой: "Ба-бах! Що, *******?".