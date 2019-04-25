Череда "роковых ошибок" дорого обойдется власти Киева

Пока еще не сдавший свои полномочия руководитель Незалежной Петр Порошенко намерен поставить автограф в принятом сегодня, 25 апреля, документе незамедлительно. Речь идет об инициативе, которая оставила в соседней стране один-единственный государственный язык – украинский.

"Подпишу закон, как только он поступит мне на подпись",

– заявил пан Порошенко в Twitter, отметив, что утвержденный сегодня закон – это результат многолетней работы. Его содержание тщательно отредактировали, "убрали карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".

"Текст стал гармоничным и сбалансированным", – заключил пятый президент Украины.

Робота над мовним законом тривала кілька років. Із нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які би могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим. Підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. pic.twitter.com/whkcnQlVdG — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 апреля 2019 г.

При этом народный избранник, который готовится стать шестым руководителем страны, Владимир Зеленский также дал обещания на фоне разразившейся полемики. После вступления в должность он проверит, не расходится ли закон с конституционными правами и интересами украинцев.

По словам триумфатора выборов, рассмотрение документа совпало с президентской гонкой, поэтому он стал пленником политической риторики. Таким образом, инициативу утвердили "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью", цитирует РИА "Новости" распространенное пресс-службой Зеленского сообщение.

Закон о языке может привести к тому, что Незалежная лишится территорий Донбасса, полагает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, если киевская верхушка не прекратит показывать своему народу спину, она совершит "феноменальную глупость, которая может привести к тому, что Украина утратит юго-восток".

"И дело здесь не в каком-то вмешательстве, а в роковых ошибках самой украинской власти",

– констатировал сенатор.

Принятый Радой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вызвал широкий общественный резонанс. Особенно обеспокоены русскоязычные СМИ. Новый документ создаст им ряд сложностей, пишет УНИАН.

Пока, без автографа главы государства, он не имеет силы. Обретет ее спустя два месяца после публикации текста в официальных изданиях.