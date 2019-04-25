Избранному лидеру Незалежной объяснили значение слова "стимул"

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пост шестого президента Украины Владимира Зеленского о принятом сегодня Верховной радой законе о госязыке в соборной. Российский дипломат напомнила актеру, каково первоначальное значение употребленного в его заявлении слова "стимул" в отношении мовы.

"Стимулировать путем создания стимулов. Хм... Не хотела расстраивать украинских граждан, но все-таки расскажу им, что такое "стимул" и "стимулирование". Стимул – это в переводе с латыни (не является украинским языком) палка с острым металлическим наконечником, которой погоняли буйвола, запряженного в повозку. Конечно, буйволу никто ничего не запрещал и даже не наказывал, он делал все сам, но от боли", – написала Захарова на своей странице в Facebook.



Ранее в четверг комик студии "Квартал 95" разместил у себя в сецсети сообщение-реакцию на событие в Раде, в котором он заявил, что после вступления в должность намерен провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции Украины. По его словам, документ одобрен без широкого общественного обсуждения. Актер отметил, что в документ было внесено более 2 тыс поправок, а это свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже у депутатов, пишет "Свободная пресса".

Однако гарант подчеркнул, что единственным государственным языком в стране должна оставаться мова.

"Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, усложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", – считает пан Зеленский.

Парламент Украины принял в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он станет обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Действующий президент Незалежной Петр Порошенко уже пообещал подписать документ, как только он ему ляжет на стол.

Между тем, депутаты от фракции "Оппозиционный блок" пока заблокировали подписание законопроекта спикером Рады Андреем Парубием, поскольку в парламенте зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения о принятии скандального документа. Как указывает УНИАН, если парламентарии не поддержат эти постановления, только тогда пан Парубий может подписать, как написано в одном из материалов данного агентства, "мовный" закон.

