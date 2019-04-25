Народ шахтерского края давно просил Россию впустить его в родной дом

Жители провозглашенных ДНР и ЛНР де-факто стали россиянами, поэтому принятый накануне президентом РФ Владимиром Путиным закон об упрощенной форме получения гражданства России людям с паспортами народных республик лишь узаконил этот процесс. Об этом сегодня заявила на традиционном брифинге директор Департамента информации и печати МИД страны Мария Захарова.

"Я многие годы слышала от беженцев из Донбасса упреки в адрес нашей страны, что нет поддержки людей, которые де-факто стали жителями нашей страны. Без поддержки россиян жизнь этих людей сложилась бы драматически. Люди живут под обстрелом, без возможности реализовать свои права и свободы, о которых столько слышим от наших западных партнеров, кураторов киевского режима", – цитирует портал ZNAK дипломата.

Она напомнила, что постмайданные власти Незалежной в одностороннем порядке разорвали отношения с населением шахтерского региона, превратив людей в лиц без гражданства, а также лишив их пенсий и пособий.





"Им объявили настоящую блокаду, бойкот, шантаж. Жители Донбасса несмотря на эксперименты, которые проводил над ними киевский режим все эти годы, могли рассчитывать, что им дадут возможность отдать свой голос на выборах президента Украины, но целый регион сознательно был ограничен в гражданских правах, хотя имелся аппарат и все возможности", – сказала Захарова.

По ее мнению, процесс отторжения части населения Украины "шел многоэтапно, долгие годы".

Представитель МИД РФ отметила, что решение об упрощенной форме выдачи дончанам российских паспортов принималось не за один день, оно долго прорабатывалось.

"Конечно, при его принятии исходили из ситуации, как сейчас принято говорить, на земле, а именно из реального положения дел", – приводит ее слова ТАСС.

Данное событие, само собой разумеется, продолжает будоражить умы и у иностранных партнеров Киева. Сначала свое недовольство выразили в посольстве США в Незалежной, потом откликнулся Берлин и Париж. Теперь вот с осуждением в унисон выступили Лондон и наш старый любимец Вильнюс.





В коммюнике МИД Великобритании говорится, что "данный шаг является последним" из числа тех, что следуют "российской модели поведения, направленной на создание угроз безопасности и суверенитету Украины и на подрыв ее территориальной целостности". Традиционно указывается, что Москва обязана выполнять минские соглашения. Киев, как водится, чист и не замутнен в этом процессе.

В литовском внешнеполитическом ведомстве также увидели в упрощенной форме выдачи паспортов РФ жителям Донбасса "незаконное вмешательство" во внутренние дела Украины.

"Литва призывает международное сообщество решительно осудить эти неоправданные действия России, призывает к непризнанию незаконно изданных документов Российской Федерацией и к последовательным санкциям против России",

– следует из заявления МИД Республики, которому понадобилось сутки на реакцию о вчерашнем событии.

Впрочем, их соседи еще сочиняют гневные фразы в адрес Москвы. Проще перевести и выдать за свои, поскольку уже отметившиеся товарищи пишут одно и тоже.

