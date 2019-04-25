Мова взяла вверх над родной речью нового главы Незалежной

Простой парень из Кривого Рога Владимир Зеленский пошел на поводу у части интернет-пользователей и сменил написание имени в соцсети Facebook с русского на украинское. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина Победоносцева.

"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента", – цитирует ее "Громадське".

Представитель шестого лидера Незалежной уточнила, что это частная страница актера, но в ближайшее время в Сети появится другая, которая будет называться "Владимир Зеленский президент Украины".





Данная метаморфоза с именем комика никак не связана с сегодняшним принятием в Верховной раде закона о госязыке, уверяют в пресс-службе. Надо полагать, что пани Победоносцева не станет менять в угоду новым веяниям свою фамилию.

Ранее на странице почти гаранта в Facebook его имя было написано по-русски – Владимир Зеленский, сейчас указан мовный вариант написания – Володимир Зеленський.

Напомним, победитель второго тура президентских выборов после событий в Раде анонсировал "тщательный анализ закона о языке" после вступления на пост главы государства.

